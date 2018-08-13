Bir ülkeden daha Türkiye'ye destek
Katar'dan sonra Lübnan da Türkiye'ye TL desteği vermek için kampanya başlattı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:05
TİKA Başkanı Serdar Çam sosyal medya hesabından Lübnan'da Türkiye'ye TL desteği başlatıldığını duyurdu.
Dün Lübnan-Sayda’da şehrinde, Türkiye’nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf “$’ınızı TL’ye çevirin; Türk Tahvili satın alın kampanyası” başlattı.
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