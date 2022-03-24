Bir ülkede daha maske zorunluluğu kaldırıldı

Günlük vaka sayılarının büyük oranda atması ile birlikte Kazakistan'da karantina tedbirleri gevşetildi. Kazakistan’ın Covid-19’u Önleme Komisyonunca yayımlanan yeni genelgeyle kapalı alanlarda dahil maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Hastane ve sağlık merkezlerinde ise hem personel hem ziyaretçi için maske rejimi uygulanmaya devam edecek.

Bunun yanı sıra üniversiteler dahil tüm okullar sınıflarda eğitime dönecek. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 5 eyalette 12 kişide Covid-19 tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 304 bin olarak kaydedildi.