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Korona Virüs Bir ülkede aşı uygulaması durduruldu! İşte nedeni...
Korona Virüs

Bir ülkede aşı uygulaması durduruldu! İşte nedeni...

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs Kovid-19'a karşı aşılama oranlarının yüksek olmasından dolayı aşı uygulaması bir müddet durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 02:23:00 -
Bir ülkede aşı uygulaması durduruldu! İşte nedeni...

Danimarka hükümeti, ülkede Kovid-19 aşılama oranlarının yüksek olmasından ötürü aşı uygulamayı bir süreliğine durduracaklarını açıkladı.

Danimarka Sağlık Müdürlüğü (SST) Salgın Hastalıklar Direktörü Bolette Soborg, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde virüsün kontrol altına alındığını ve Kovid-19'a karşı bağışıklıkta ülkenin "iyi mevkide" olduğunu belirtti.

Soborg, "Kovid-19'a karşı aşılama programını bir süreliğine durduracağız." açıklamasında bulundu.

"Sonbahardan itibaren yeni başlayabilir"

Aşılamaları 15 Mayıs'tan itibaren durdurmayı planladıklarını belirten Soborg, "Sonbahardan itibaren salgının durumuna göre aşılamalara yeniden başlayabiliriz. Profesyonel değerlendirmeler sonucu kimlerin ne zaman aşı olabileceğine göre süreç işleyecek." dedi.

Şubat ayından itibaren bütün Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Danimarka'da, nüfusun yüzde 81'i iki doz aşılarını yaptırırken ülkenin yüzde 61'ine ise güçlendirici doz uygulandı.

Ülkede Kovid-19 vaka artışları şubattan bu yana 40 binlerden yaklaşık 1000'e düşerken virüs kaynaklı can kayıpları da ortalama 20'li rakamlarda gelişiyor.

 

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