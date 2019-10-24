0553 313 94 23

Surinam, Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:33
Surinam, Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

Surinam, Güney Amerika'nın en küçük ülkesi

Surinam, resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guaynası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:33
  1. Surinam
  2. Türkiye
  3. Paramaribo
  4. Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma
  5. Resmi Gazete

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga21 sa önce
    güney amerikada brezilyanın kuzeyinde küçük bir ülke. artık bol bol surinama gider bol bol gezeriz. 500 bin nüfusluhollanda sömürgesi bir ülke. öyle böyle ama kişi başı milli geliri bizden fazla.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
  1. Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
  2. Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
  3. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
  4. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
  5. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  6. Makarna diyeti nasıl yapılır?
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  8. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  9. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  10. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  11. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  12. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  13. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  14. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  15. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  16. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  17. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  18. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  19. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  20. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  21. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  22. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  23. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  24. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  25. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  26. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  28. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  29. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  30. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır