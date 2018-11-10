0553 313 94 23
impression

Norveç Suudilere silah satışını kesti!

Norveç, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduğunu bildirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:45
Norveç Suudilere silah satışını kesti!

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni lisans yok

Suudi Arabistan hakkındaki son gelişmelere dikkati çeken Soreide, "Yemen'deki savaşın geldiği son durumu da göz önüne alarak, Suudi Arabistan'a bütün savunma sanayi ile ilgili silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cemal Kaşıkçı sorusunu cevaplamadı

Norveç'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmasının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Soreide, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya da durdurdu

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

İsveç satışı kesmedi

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayına rağmen Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayacaklarını ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:45
  1. Norveç
  2. Suudi Arabistan
  3. silah satışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Öğle saatlerine dikkat
    1. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!..
    2. 40 yıllık CHP'li, AK Parti'den aday..
    3. 'Suudi Arabistan asla kabul etmez!'
    4. Amerika yaptırım uygularsa... İptali..
    5. İhracatta miktar arttı değer düştü
    6. Kayseri'de korkunç kaza, 1 ölü 3 yaralı
    7. ABD Savunma Bakanlığından Suudi..
    8. Savunma ürünleri MÜSİAD EXPO’da
    9. Finansmana erişim kolaylaşacak! Kredi..
    10. Konya'da korkunç kaza! Ölü ve..
    11. Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu'na ziyaret
    12. Egeli ihracatçıların gözü Çin’in 30..
    13. Bir ülke daha Suudilere silah satışını..
    14. Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10..
    15. Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta..
    16. ‘Helal Akreditasyon Kurumu 2019’da..
    17. ﻿TEI’nin geliştirdiği motorlar test..
    18. İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti..
    19. ALTAY’da seri üretim başlıyor! İlk..
    20. Türk firmaları inşa etti! Yeni..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti