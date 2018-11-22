Danimarka Suudi Arabistan'a silah satışını kesti
Danimarka, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki süren savaş nedeniyle, kukla krallık Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.22 Kasım 2018 Perşembe 09:43
Danimarka, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.
Reuters'ın haberine göre Danimarka Dışişleri Bakanı, silah satışının durdurulma kararının Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılan görüşmelerden sonra alındığını açıkladı.
Kaynak: Star
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