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İskoçlar bağımsızlık için sokağa indi!

Irak, Çin, Ekvador gibi ülkelerde başlayan iktidar karşıtı gösteriler İskoçya'ya da sıçradı. Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını istemek için İngiltere'ye karşı ayaklanan binlerce İskoç sokağa indi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:58
İskoçlar bağımsızlık için sokağa indi!

Brexit Departmanı eski başkanı Philip Rycroft, geçen ay yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ı korumak için, İngiliz ve İskoç hükümetlerinin iş birliği yapması gerektiğini belirtmişti.

Haber7'deki habere göre binlerce İskoç, ülkelerinin Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını kazanması için Edinburgh sokaklarına döküldü. Protestocuların yaşıdığı pankartlarda, "İngiliz devletiyle bağlar koparılsın", "Göçmenler ve mülteciler burada kabul görüyor", "Irkçılığa ve kemer sıkma politikalarına direnin", "Irkçıların bizi bölmesine izin vermeyin" gibi ifadeler yer alıyor.

2014 yılında aktivist Neil Mackay tarafından başlatılan All Under One Banner hareketi, İskoç milliyetçiliğine dikkat çekmeye çalışıyor. 

İskoç polisinin verdiği bilgiye göre, bağımsızlık protestolarına en fazla katılım 35 bin kişiyle 4 Mayıs'ta Glasgow'da gerçekleşmişti.

Çin, Irak ve Ekvador'da da binlerce kişi, yönetim karşıtı protesto maksadıyla sokaklara inmişti. 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:58
  1. Brexit Departmanı eski başkanı Philip Rycroft
  2. Edinburgh
  3. Neil Mackay
  4. All Under One Banner
  5. eylem
  6. protesto yürüyüşü
  7. İskoçya eylem

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