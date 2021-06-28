Bir ülke daha maskeye veda etti

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın geçen hafta imzaladığı kararname doğrultusunda, ülkede açık alanda maske kullanılması zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

Bugün yürürlüğe giren bir kararnamede, sağlık bakanlığı ilk kez İtalya'nın 20 bölgesinin her birini, ülkenin Kovid-19 riskini değerlendiren renk kodlu sınıflandırma sistemi altında düşük risk anlamına gelen "beyaz" olarak sınıflandırdı.

AFP'de yer alan habere göre, bu kararda düşen vaka sayıları ve aşılama çalışmaları etkili oldu.

Şubat 2020'de pandeminin vurduğu ilk Avrupa ülkesi olan İtalya'da resmi rakamlara göre, 12 yaşın üzerindeki nüfusunun üçte biri aşılandı.

Ancak Sağlık Bakanı Roberto Speranza İtalyanları tedbirli olmaya devam etmeye davet etti.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu cesaret verici bir sonuç, ancak özellikle yeni varyantlar nedeniyle hala dikkat ve sağduyuya ihtiyaç var. Savaş henüz kazanılmadı.'

Öte yandan İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 782 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 138 bin 391 testte 782 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 69'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 57 bin 162 olarak kaydedildi. İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 472'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 1336 artışla 4 milyon 73 bin 435'e ulaştı.