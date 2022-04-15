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Korona Virüs Bir ülke daha koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor
Korona Virüs

Bir ülke daha koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Güney Kore'de, koronavirüsün Omicron varyantıyla ilişkili vakaların azalmasının ardından kısıtlamaların çoğunun kaldırılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:19:00 -
Bir ülke daha koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olduğunu ancak vakaların azalmasıyla iki hafta içerisinde açık alanlar için bu zorunluluğu kaldırabileceklerini belirtti.

Bir sonraki haftadan itibaren özel toplantılarda 10 kişi sınırının yanı sıra restoran, kafe ve diğer kapalı işletmelere gece yarısından sonra giriş yasağının da kaldırılacağı bildirildi.

25 Nisan'dan itibaren sinemalarda, dini tesislerde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında yemek yenebileceği ifade edildi.

Yetkililer, mayıs sonundan itibaren Kovid-19 hastaları için 7 günlük zorunlu karantina süresinin kaldıracağını aktardı.

Kwon, yeni bir enfeksiyon dalgasında yetkililerin sosyal mesafe kurallarını yeniden sıkılaştırmak zorunda kalacağını söyleyerek, tedbirli olunmasını istedi.

Ülkede son 24 saatte 125 bin 846 yeni Kovid-19 vakası, 264 Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

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