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Bir ülke daha F-35 uçuşlarını askıya aldı

Amerika, İsrail ve İngiltere'den sonra Birleşik Krallık da arıza tespit edilmesinden sonra F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını durdurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 08:16
Bir ülke daha F-35 uçuşlarını askıya aldı

Yapılan araştırmalarda F-35B Lightning II uçaklarında sorunlar tespit edildiğini açıklayan Birleşik Krallık, uçaklarının uçuşunu durdurduğunu duyurdu.

5 UÇAĞIN YAKIT TÜPÜNDE SORUN VAR

F-35 Birleşik Program Ofisi (Joint Program Office) Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35B Lightning II uçaklarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Bu denetleme sonucunda beş adet F-35B Lightning II’nin yakıt tüpü değişimi gerektirdiği tespit edildi. Sorun bulunmayan uçakların uçuşlarının devamına karar verilirken problemli uçakların uçuşları ise durduruldu.

ENVANTERDE 16 F-35B VAR

Hâlihazırda Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde 16 adet F-35B Lightning II bulunuyor.

Bu uçaklardan bir kısmı HMS Queen Elizabeth (R 08) uçak gemisinde denemelere katılırken bir kısmı da RAF Marham Üssü’nde ve ABD’de konuşlu bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:16
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