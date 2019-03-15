Bir ülke daha duyurdu: Boeing'lere hava sahamızı kapattık
Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını bir süreliğine kapattığını açıkladı.15 Mart 2019 Cuma 23:28
Gürcistan'ın, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirildi.
Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı (GCAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hava sahasında Boeing 737-8 Max ve 737-9 Max'lerin uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, Etiyopya'daki uçak kazasının sebeplerine ilişkin resmi sonuçlar ortaya çıkana kadar bu kararın uygulanacağı belirtildi.
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