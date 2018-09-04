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Hindistan'da ABD'ye resti çekti: "Vazgeçmeyeceğiz!"

Hindistan, ABD tarafına yaptırım tehditleri ve itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 Triumf füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyeceğini duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 07:54
Hindistan'da ABD'ye resti çekti: "Vazgeçmeyeceğiz!"

Yeni Delhi merkezli NDTV sitesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABDtarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.

"ANLAŞMAYI DAHA DA İLERLETMEK İSTİYORUZ"

Üst düzey bir Hindistan kaynağı "Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladık, daha da ilerlemek istiyoruz. ABD tarafına bu konudaki tavrımızı iletmeyi planlıyoruz"dedi.

Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 07:54
  1. Hindistan
  2. abd
  3. rusya
  4. s-400

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