Bir ülke daha ABD'nin tehditlerine aldırmadı, S-400 anlaşmasını onayladı

Times of India’nın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan’da savunma alımlarından sorumlu konsey, Rusya’dan S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmaya onay verdi.

Kaynak "S-400 anlaşması, şimdi netlik kazanması ve nihai onay için Maliye Bakanlığı’na ve başbakanın yönetimindeki Kabine Güvenlik Komitesi’ne gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, Yeni Delhi ve Moskova’nın S-400 sevkiyatına yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldığını söylemişti.

ABD, S-400 satın alması halinde Hindistan’a yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Türkiye de ABD’nin benzer tehditlerine rağmen sistemlerden vazgeçmemişti.