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Bir ülke daha ABD'nin tehditlerine aldırmadı, S-400 anlaşmasını onayladı

ABD'nin korkulu rüyası haline gelen Rus S-400 savunma füzelerinin sevkiyatına yönelik anlaşmayı Hindistan'ın onayladığı bildirildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:23
Bir ülke daha ABD'nin tehditlerine aldırmadı, S-400 anlaşmasını onayladı

Times of India’nın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan’da savunma alımlarından sorumlu konsey, Rusya’dan S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmaya onay verdi.
Kaynak "S-400 anlaşması, şimdi netlik kazanması ve nihai onay için Maliye Bakanlığı’na ve başbakanın yönetimindeki Kabine Güvenlik Komitesi’ne gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, Yeni Delhi ve Moskova’nın S-400 sevkiyatına yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldığını söylemişti.

ABD, S-400 satın alması halinde Hindistan’a yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Türkiye de ABD’nin benzer tehditlerine rağmen sistemlerden vazgeçmemişti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:23
  1. Hindistan
  2. S-400 füzeleri
  3. ABD
  4. Rusya
  5. Türkiye

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