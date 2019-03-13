Kazakistan da Boeing 737 Max 8 uçuşlarını askıya aldı
Yaşanan kazaların ardından tepkilerin odağı olan "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşları, Kazakistan’da da geçici süreyle durduruldu.13 Mart 2019 Çarşamba 08:58
Kazakistan’da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Scat Havayolları şirketine ait ülkedeki tek "Boeing 737 Max 8" uçağının uçuşlarının bugün itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının pazar günü düşmesinin ardından İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
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