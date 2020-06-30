Bir ülke batarsa nemelazımcılardan ve yerli işbirlikçilerinin yüzünden batar

Anayasa Mahkemesi yüzlerce masumun katlinden sorumlu PKK’nın siyasi lideri Demirtaş’ın kural hatasından dolayı hakkının ihlal edildiğine bundan dolayı devleti elli bin lira tazminata mahkûm etmiş. Bu karardan dolayı gözlerim yaşardı, bu ne incelik, bu ne adalet hassasiyeti! Anayasa Mahkemesi hakimleri ülkenin en tecrübeli en deneyimli hakimleri. Bu kararı verirken çok düşünmüşler mi acaba? Vicdanlarını çok ölçmüşler mi? Yahu bu adam dört yıl evvel Diyarbakır, Sur, Hakkari, Şırnak yani Güneydoğu’yu harap etmiş bir ekibin lideri. İşgal ettiği evlerde kızlara, evin gelinlerine tecavüz etmiş direneni infaz etmiş cani bir örgütün siyasi lideri. Bu adamın yüzlerce masumun yaşam hakkını ihlal etmesi düşünüldü mü?

Kurt bile bu taksimi yapmaz.. Bir kişiye yüz pul, yüz kişiye bir pul. Anayasa Mahkemesi devletin temeline dinamit koyan, vatanına ihanet eden, yıllarca devletin hazinesinden yani tüysüz yetimin hakkından maaş alan bu ve bu gibi hainlerin aldıkları maaşın geri ödenmesine karar vereceğine, adamın kural hatasından dolayı hakkının yendiğine karar veriyor ve devleti 50 bin TL tazminata mahkum ediyor. Dünya adalet tarihine geçecek acı bir karara imza atıyor. Demirtaş ve onun gibi devletten maaş almış kişilerin aldıkları maaşların iadesine ödeyecek durumları yoksa mallarına el konulmasına karar vereceği yerde adamlara kıyak geçiyorlar. Böyle mahkeme olmaz, böyle karar olmaz.

Hadi dava açmak Anayasa Mahkemesinin görevi değil, Yargıtay Başsavcılığı HDP’ye, Demirtaş ve ekibine dava açmak için neyi bekliyor. Bu görev benim görevim mi? Geçmişte Yargıtay Başsavcılığı Refah Partisi’ne kapatma davası açan adalet kurumu değil miydi? Hiçbir suçu olmayan değerli insan merhum Erbakan’a dava açan bu kurum değil miydi? Yoksa ülkemizde kanunlar kişiye ve partiye görev mi değişiyor da bizim haberimiz yok. Lütfen Sayın Anayasa Mahkemesi üyeleri daha şuurlu daha adil bir karar verin. Verdiğiniz bu kararı halktan özür dileyerek geri alın, yoksa bu karar mahkemeniz için yüzkarası olacaktır.

O yetmemiş gibi başka bir mahkeme de Demirtaş ve eşine hakaret içeren bir twet atan birini de provokatör suçlamasıyla tutukluyor. Öte yandan; CHP lideri Kemal Karabulut önceki soyadı yani Kılıçdaroğlu da “Demirtaş cezasını doldurdu tahliye edilmesi gerekir” diyor. Yoksa ülkemiz içerden kuşatıldı da haberimiz mi yok. Bütün odaklar hücuma mı geçti? Eğer öyle ise Allah yardımcımız olsun.

Allah bu insanlardan ülkemizi korusun. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa’yı İran Şahı Tashmab ile gizliden mektuplaştığı açığa çıkınca içi kan ağlayarak idam ettirdi.

Niçin ülkenin selameti için, devletin bekası için. Siz onlara masumun şehit edilmesinden katlinden sorumlu bir terör örgütünün siyasi liderinin hakkını savunuyorsunuz. Hayır hakkını savunmuyorsunuz, koruyorsunuz. Bu vatana bariz bir şekilde ihanettir. Bu karar insan hakları değildir, bu demokrasi değildir. Siz bu halkı aptal mı zannediyorsunuz?

Almanya’da bundan kırk yıl önce Badermeinhof adında bir terör örgütü vardı. Almanya, militanlarını hep tutukladı, “liderleri de intihar ettiler” diye hapishanede infaz etti.

Avrupa’da bu tip adamları yaşatmazlar. Bir şekilde dolaylı yollardan infaz ederler. Bunları niçin yazıyorum. Belki bir şeyler anlarsınız diye yazıyorum. Eğer umursamaz iseniz yavrularımızın geleceği yoktur. Bu işin açıklaması budur.