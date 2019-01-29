Bir türlü bulamadılar... Ateistler kendilerine hâlâ müdür arıyor

Ateizm Derneği aylardır müdür arayışını sürdürüyor.

İnternet sitesinden 'Ateistler kendine müdür arıyor' duyurusu yapan dernek, bununla da yetinmeyerek bir iş ilanı sitesine ilan verdi.

Verdiği ilanda yol ve yemek dahil 3 bin TL maaş verileceğini duyuran dernek, buna rağmen aylardır müdür bulamadı.

Dernekten verilen ilanda, "Kurulduğumuz günden beri "Sizin derneğin bile bir başkanı varsa koca kainatın nasıl olmasın?" diye soranlara karşı artık biz de şu yeryüzünde bir sorumlumuz olsun istedik." ifadelerine yer verildi.

Gizlilik anlaşması şartı

İlanda en az bir yıllık sözleşme yapılacağını ve gizlilik anlaşmasının şart olduğunu duyuran dernek, hedeflerin gerçekleşmesi ile maaşın ilk yıl içinde yüzde 100 artırılabileceğini belirtti.

15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtilen başvuruların, CV/özgeçmiş ile birlikte, ilgililerin neden dernekle çalışmak istediğini anlatan bir niyet mektubuyla birlikte başvuru yapılabileceği kaydedildi.

İki adet online görev, bir online İngilizce mülakat ve bir Türkçe fiziki mülakattan oluşacağı duyurulan sürecin her başvuru için bir hafta süreceği belirtildi.