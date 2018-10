Bir Trumpgiller skandalı daha! Eşinin cep telefonuna el koydu

Twitter kullanımları, önemli duyuruları buradan yaptığı paylaşımlarla duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu 'Be Best' isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun ardından yaptığı açıklamayla şaşırttı. First Lady, Trump'ın tweet atmasına engel olmak için telefonunu sakladığı yorumlarını onayladı

Melania Trump kocasının aşırı tweet atmasından memnun olmadığını, Twitter'a düşüncelerini yansıtan Trump'a engel olmak için bir çözüm bulduğunu, cep telefonunu sakladığını söyledi.

Twitter'de çok etkili olan Donald Trump, yaklaşık 40.000 mesajın yayınlandığı hesabında 55 milyon aboneye sahip. Trump, bazen düşüncelerini iletmek için bazen de sadece demokratlara saldırmak için her gün birkaç mesaj gönderiyor.

Melania Trump, "Eşimin düşündüklerine her zaman katılmıyorum ve bunu ona söylüyorum. Ona en dürüst düşüncelerimi ve tavsiyelerimi söylüyorum. Bazen dinliyor, bazen dinlemiyor. Ama ben kendi sesim, kendi fikirlerime sahibim ve ne hissettiğim benim için çok önemli" dedi.