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Bir traktör kazası daha

Gerze’de meydana gelen traktör kazalarında yaşanan büyük artış dikkat çekiyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Bir traktör kazası daha

Gerze’de meydana gelen traktör kazalarında yaşanan büyük artış dikkat çekiyor.


Hasat sezonunun başlamasıyla arsa, tarla, köy yollarındaki yaşanan traktör kazalarındaki acı haberler, kazaların yükselen bilançosunu gözler önüne seriyor. Özellikle traktör kazalarındaki ölüm sayıları, yaralanmalardan daha fazla olmaya başlaması ise büyük dikkat çekiyor.


30 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Sarnıç köyü Kayabaşı mevkisinde traktör kazası meydana geldi. 1960 doğumlu Ş.A. idaresindeki traktör, sürücüsünün tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilirken S.A., olay yerine hayatını kaybetti.


Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Ş.A. Gerze Devlet Hastanesinde yapılan inceleme sonucu hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
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