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Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi görüyor

Kütahya’da Canlı Hayvan Pazarı’nda satışa sunulan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık ilgi görüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:18
Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi görüyor

Kütahya’da Canlı Hayvan Pazarı’nda satışa sunulan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık ilgi görüyor.


Enne köyünden besici Ali Mercan’ın kurban pazarına getirdiği tosuna şimdiye kadar alıcı çıkmadı.


Mercan, yaptığı açıklamada, tosunun ağırlığı ve cüssesi nedeniyle ilgi odağı olduğunu söyledi.


Tosuna şimdiye kadar özel olarak baktığını belirten Mercan, "2,5 yıldır özel olarak bakıp besliyorum. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. Simentel cinsi ve Soykan ismini verdiğimiz tosunla herkes ilgileniyor. Onunla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyatı 25 bin lira. Alıcı bekliyoruz" diye konuştu.


Bu arada, Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış töreni sonrası üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, son 3 yıldır pazarın en büyük kurbanlığını yetiştirip satışa sunan Ali Mercan’ı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:18
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