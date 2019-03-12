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Bir terörist 24 kilo 660 gram uyuşturucu ile enselendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle aranan bir kişi, 24 kilo 660 gram uyuşturucu ile yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 18:11
Bir terörist 24 kilo 660 gram uyuşturucu ile enselendi!

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yüksekova İlçesi Güngören Mahallesi Kuruköy Caddesi'nde bir araç durduruldu.

Polislerce araçta yapılan aramada, 4 kilo 66 gram eroin ile baz morfin olduğu değerlendirilen 20 kilo 594 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan ve "terör örgütüne üye olma” suçundan da aranan bir kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:11
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  2. Yüksekova
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