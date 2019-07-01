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"Bir terör örgütüyle diğerini yok etme daha fazla zulümdür"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır:- "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının esasen daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşı üretmek manasına geldiğini hep hatırlamamız lazım. Bugün maalesef Suriye sahası bu acı hakikatin ispatı olmuştur"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:38
"Bir terör örgütüyle diğerini yok etme daha fazla zulümdür"

MOSKOVA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, bir terör örgütü eliyle diğerini yok etmenin daha fazla işgal ve zulüm anlamına geldiğini söyledi.

Bozkır, Moskova’da 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi forumunda "uluslararası güvenlik" konusunda bir konuşma yaptı.

Teröristlerle mücadele etmek için iş birliği ve dayanışma teklifi yapan Bozkır, "Teröristlerle etkin mücadele uluslararası planda iş birliği ve dayanışmayı gerektirir. Teröristlerin hepsi kötüdür, görüldükleri yerde başları ezilmelidir. Benim senin teröristin demeden hepsine karşı örgütlenme, propaganda, para silah ve lojistik yardımlar kesilmelidir." ifadelerini kullandı.

Barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması, terörün önlenmesi için ülkelerin yapıcı iş birliğine ve diyaloğa açık olmaları gerektiğini kaydeden Bozkır, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası barışın sağlanması görevini tam olarak yerine getiremediğine işaret etti.

Uluslararası platformlarda Türkiye’nin açıkça dile getirdiği gibi BM'nin yapısının küresel barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, kanun koyucuların uluslararası kuruluşların kapsamlı reformlardan geçirilmelerini tartışması gerektiğini ifade etti.

Bozkır, "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının esasen daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşı üretmek manasına geldiğini hep hatırlamamız lazım. Bugün maalesef Suriye sahası bu acı hakikatin ispatı olmuştur. Sonuç olarak insanlığın barış huzur ve refahını temin etmek için terör ayrım yapılmaksızın reddedilmelidir." diye konuştu.

Bozkır, terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilendiği takdirde bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrara hizmet edilebileceğini, tehdit ve sınamalara karşı ortak bir tavır içinde olmanın herkesin çıkarına olacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:38
  1. TBMM Dışişler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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