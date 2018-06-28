CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Mazeretimiz yok, seçimi kaybettik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Seçimlerden istediğimiz sonucu alamadık, maalesef seçimleri kaybettik" ifadelerini kullandı.

CHP Fatsa İlçe Başkanlığına gelerek açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık.Seçimlerden kötü sonuç aldık fakat yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarılı değiliz fakat eksiklerimizi, yanlışlıklarımızı tekrar değerlendirerek 8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Torun'un ziyaretinde CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer hazır bulundu.