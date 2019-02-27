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"Bir tebessüme" gönüllü hizmet

Elazığ'da, Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından açılan, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yaptığı mağazanın çalışanları da gönüllü hizmet veriyor- KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci:- "Çocukları ile gelen aileler alışveriş yapıyormuş hissi ile yardım alıyorlar. 4 yılda bin 460 aileye ulaştık"- Mağazada gönüllü çalışan Fırat Halgül:- "İhtiyaç sahiplerinden aldığımız tek şey tebessüm. Amacım insanları mutlu ederek mutlu olmak"

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:51
"Bir tebessüme" gönüllü hizmet

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (KAYED) tarafından açılan, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlandığı mağazanın çalışanları da gönüllü hizmet sunuyor.

Kentte 4 yıldır hizmet veren mağazada hayırseverler tarafından bağışlanan kıyafetler, gönüllü çalışanlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mağazada sunulan hizmet ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının gerçekten yardıma muhtaç aileleri belirleyerek, onları incitmeden ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi.

Bu etkinliğe bir iyilik hareketi olarak başladıklarını ifade eden Özekinci, "Çocukları ile gelen aileler alışveriş yapıyormuş hissi ile yardım alıyorlar. 4 yılda bin 460 aileye ulaştık. Mağazamızda her şeyi bedava dağıttığımız gibi ekip olarak da tamamen gönüllü çalışıyoruz." dedi.

- "Gönüllü çalıştığımız için daha kaliteli işler çıkıyor"

Özekinci, mağazayı düzenleyip, alışveriş için gelen ihtiyaç sahiplerini karşılamanın büyük bir görev olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Gönüllülerle çalıştığımız için çok şanslıyız. Tamamen gönüllü çalıştığımız için daha kaliteli işler çıkıyor. Aileleri de gönüllülerin desteğiyle tespit ediyoruz. İhtiyaç sahiplerini bizzat evlerinde ziyaret ediyor, onlara misafir oluyoruz. Onlar söylemese de ihtiyaçlarını tespit edip, onlara ulaştırıyoruz."

Mağaza aracılığıyla kıyafet dışında yılın belli dönemlerinde ailelere gıda ve kırtasiye desteği de sunulduğunu aktaran Özekinci, bundan sonra da mağaza aracılığıyla ailelere ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

- "Onların hayır duası mutluluk veriyor"

Mağazanın gönüllü çalışanı Fırat Üniversitesi Edebiyat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emine Yıldız, okul dışında zamanını daha faydalı geçirebilmek için bu ekibe dahil olduğunu söyledi.

Yıldız mağazada kendi iş yerinde çalışıyor gibi hizmet verdiğini anlatarak, "Burada ailelerin ihtiyaçlarını az da olsa karşılamalarına vesile olmak bana yetti. Gönüllü olarak çalışıyorum çünkü onların bir hayır duası, tebessümü bana mutluluk veriyor." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Halgül de mağazada 4 yıldır çalıştığını dile getirerek, insanlarla görüşme, sohbet etme imkanı bulduklarını aktardı.

"İhtiyaç sahiplerinden aldığımız tek şey tebessüm. Amacım insanları mutlu ederek, mutlu olmak." diyen Halgül, mağazanın diğerlerinden bir farkının olmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:51
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  2. KAYED

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