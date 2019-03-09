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Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton

Zonguldak’ta şehir merkezinde bir yanı paket taş, diğer yanı beton olan yamalı yollar vatandaşları çileden çıkarttı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:23
Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton

Zonguldak’ta şehir merkezinde bir yanı paket taş, diğer yanı beton olan yamalı yollar vatandaşları çileden çıkarttı.


Bozuk ve çökmüş yollar Zonguldak’ta vatandaşları isyan ettiriyor. 19 mahallenin bulunduğu şehir merkezinde adeta delik deşik olan yollar sebebiyle sürücüler de şikayetlerini dile getirdi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği bozuk yollarda araçlarının sık sık arızalandığını ifade eden vatandaşlar belediyeyi eleştirdi.


Benzer durumun yaşandığı Çınartepe Mahallesi’nde de bozuk yolun yanı sıra kir ve toz içerisinde kaldıklarını belirten mahalle sakini, "Çınartepe Mahallesi’nde oturuyoruz. 60 yılından bu yana buradayız. Yollar ilk defa bu kadar kötü. Belediye başkanını hiç görmedim. Geçen seneden beri bu yollar böyle. Hiç cam kapı açamadık. Halen yolda toz toprak var. Yollarımızın artık bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



"Çarşının ortasına ucube dikti"


40 yıldır yol çilesi çektiklerini ifade ederek belediyeyi eleştiren mahalle sakini, "Ben burada 40 seneden beri oturuyorum. 68 yılından bu yana Çınatepe, Rat, Kemerbaca, Asma, Dilaver, Mithatpaşa Mahallesi. Biz üvey evlat mıyız? Allah aşkına. Baştarla Mahallesi Zonguldak’ın en eski mahallelerinden birisi. Halen daha buraya doğalgaz verilecek. Buraya hiç kimse gelmedi. Sadece CHP’nin arabasını durdurduk. Adama, ‘Rezilliği görüyorsun, kepazeliği görüyorsun. Buna ne diyeceksiniz?’ dedim. Bana, ‘Ağabey alt yapı, doğalgazı, elektrik hatlarını yer altına aldı’ diyor. Hani burada doğalgaz. Belediye başkanı Acılık’ta az bir asfalt yaptı. Bir de çarşının ortasına bir tane ucube dikti. Ucube var ya orada. Ben böyle konuşuyorum da her yerde sevilmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:23
  1. doğa

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