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Bir şut çekip mücadeleyi 2-0 kazandılar

Peru ile hazırlık maçında karşılaşan El Salvador, bir şut çektiği maçı 2-0 kazandı. Bu kadar kötü bir oyunla 2-0 kazanan El Salvador'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı.

28 Mart 2019 Perşembe 22:43
Bir şut çekip mücadeleyi 2-0 kazandılar

Milli Takım arasında Peru ile ElSalvador arasında ilginç bir hazırlık maçı oynandı.

Mücadelenin ilginç olmasına sebep olan şey ise El Salvador'un tek şut attığı maçı 2-0 kazanmış olması. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Peru, El Salvador'a karşı tam 20 şut attı ve yüzde 62 topla oynama yüzdesi elde etti.

El Salvador'da büyük sevinç

Maç boyunca savunma yapan El Salvador ise Peru'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Maçtaki tek şutunu 90+1. dakikada atan El Salvador bunda da golü bulunca karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu kadar kötü bir oyunla 2-0 kazanan El Salvador'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken Peru da ise büyük bir hayal kırıklığı vardı.

İşte maçın istatistikleri:

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:43
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