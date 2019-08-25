Çeçen lider Berlin'de camiye giderken katledildi

Rusya dışında öldürülen Çeçenlere bir yenisi daha eklendi. Gürcistan Çeçenlerinin liderlerinden Zelimhan Hangoshvili, Almanya’nın başkenti Berlin'de camiye giderken öldürüldü.

Polisin verdiği bilgiye göre bisikletli bir şahıs Zelimhan’ın kafasına bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Zelimhan doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Katil yakalandı

Suikastan sonra bölgeyi koridora alan Alman polisi ve savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan birkaç saat sonra ise katilin yakalandığını açıklayan polis yetkilileri, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

41 yaşında olan Çeçen komutan 2001 yılından itibaren Kuzey Kafkasya’da Ruslara karşı verilen savaşta önemli görevler üstlendiği biliniyor. Uzun müddet sahada olan Zelimhan, daha sonra Çeçen muhaliflerin Güney Kafkasya’da özelliklede Gürcistan’da resmi temsilcilik görevini sürdürdü.

Diriliş Postası'nın haberine göre, aile yakınları Zelimhan Hangoshvili'nin daha önce kendisine yönelik Gürcistan’da iki kere suikast girişimine maruz kaldığını ve bir keresinde yaralı olarak kurtulmayı başardığını söylediğini aktardı. Haberde, Zelimhan’ın suikast timlerinden kurtulmak için Ukrayna’ya kaçtığı, ama Orada’da da kendisine yönelik suikast girişmişleri olduktan sonra Almanya’ya gitmek zorunda kaldığı bilgisi yer aldı.

Zelimhan’ın 3 kızı iki oğlu var

Hatırlatmak lazım ki Rusya ile Gürcistan arasında Abhazya’da yaşanan çatışmalarda da Zelimhan Ruslara karşı Gürcü ordusuna sahada destek vermişti.

Çeçen cinayetleri

Kafkasya’da silahlı direnişe katılmış üst düzey birçok kişi Türkiye’de suikaste uğradı. 2003’de Ali Osayev, 2009’da Gazi Edisultanov, Eylül 2011’de Berg-Hacı Musayev, Rüstem Altemirov ve Zaurbek Amriyev. Mayıs 2013’de Medet Önlü katledildi. Hedef alınan tüm isimler Kafkasya’daki savaşa katılmış yönetici kadrosuna yakın isimler.

Söz konusu cinayetlerle ilgili Rusya, hiçbir zaman yorum yapmadı. Ama polis ekipleri yaptıkları incelemeler ışığında bu cinayetlerde hep Rusya’yı işaret eden kanıtlar buldu.

İkinci Çeçen-Rus savaşı başlarında Çeçenistan’ı terk eden birçok Çeçen şu anda Türkiye’de yaşıyor. Savaşa katılan ve destek veren birçok kişi de Avrupa’ya göç ediyor.