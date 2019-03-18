Bir sosyal tesis de Malazgirt Mahallesine

Şahinbey Belediyesi tarafından yeni oluşturulan Malazgirt Mahallesine yapılan Malazgirt Sosyal Tesisi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Malazgirt Mahallesi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke,protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Çalışkan bir belediye başkanımız var”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek “Şahinbey Belediyemiz sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek olmuş bir belediyemiz. Şahinbey Belediyemiz kentsel dönüşümde, konut yapımında, doğumdan, ölüme kadar her alanda vatandaşımıza destek oluyor. Çalışkan bir belediye başkanımız var kendisine huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çalışandan, üretenden, emek verenden Allah razı olsun” dedi.

“10 milyon metre kare asfalt, 4 milyon metre kare kilit taşı yaptık”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilkent Mahallesi’nden yeni ayrılan Malazgirt Mahallesine yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, “Malazgirt Mahallemiz daha önce Yeşilkent’te bağlıydı. Yeşilkent’ten burayı ayırarak Malazgirt Mahallesi yaptık. Burası daha önce Yeşilkente bağlıyken nüfus 8 bin 500’dü. Şimdi ise Yeşilkent Mahallemiz’in nüfusu 2 bin 500, Malazgirt Mahallemiz’de yaklaşık 6 bin kişi ikamet ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana yol çalışması, kilit taşı, asfalt, çalışması yaparak rekor kırdık. 10 milyon metre kare asfalt 4 milyon metre kare kilit taşı yaptık. Mahallemizde bir cami inşaatımız bulunuyor. Bu camimizin alt katında namaz kılınıyor. Camimizi 1 ay içerisinde tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Burada sosyal tesisimiz yoktu, yapmak için alanımızda yoktu. Büyükşehir Belediyemizden rica ettik sosyal tesis alanını bize tahsis etti. Bizde bu alana sosyal tesis yaptık. Malazgirt Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Biz halkımızı için çalışıyoruz”

Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke AK Partili Belediyelerin hizmet yaparken, kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan hizmet yaptığını belirterek, “Öncelikle bu sosyal tesisin yapımında emeği geçen değerli Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sosyal tesisimiz Malazgirt Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız Kurulduğumuz günden itibaren bizleri asla yalnız bırakmadınız. Bizlere inanıp destek verdiniz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bu tür hizmetleri yapmak çok kolay değil. Öncelikle hizmet yapma, gönüllere girme derdiniz ve niyetiniz olması gerekiyor. Yetmedi kaynak bulacaksınız. Öyle herkes kaynak üretemez. Bunun dışında iyi bir ekibiniz olması gerekiyor. Bunları yaparsa AK Partili belediyeler ve yaparsa Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu yapar” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Malazgirt Mahalle Muhtarı Ahmet Bayat, mahallesinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Mahallemizin yollarının asfaltını, killi taşlarını ve parklarımızı eksiksiz bir şekilde yaptı. Ne zaman bir sıkıntımız olsa anında çözüyor. Kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.