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Bir siz eksiktiniz: Suriye'ye asker gönderebiliriz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 18:11
Bir siz eksiktiniz: Suriye'ye asker gönderebiliriz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalini artırması bakımından bölgedeki riskleri artırıyor.

AYRINTILAR GELİYOR

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:11
  1. Suudi Arabistan
  2. Adil el-Cubeyr

YORUM YAZ

  • 36036021 dk önce
    abd bunların ağzına bal çalmış hhalde....ıran arap savası çıkarma besindeler Türkiyeyi de arap düsmanı gösterme cabasındalar....arap ıran sıcak catılmasından kayıp eden araplar müslümanlar olaraktır kazananlar ise gayri müslümanler abd israil avrupa olacaktır.
  • 36036021 dk önce
    abd bunların ağzına bal çalmış hhalde....ıran arap savası çıkarma besindeler Türkiyeyi de arap düsmanı gösterme cabasındalar....arap ıran sıcak catılmasından kayıp eden araplar müslümanlar olaraktır kazananlar ise gayri müslümanler abd israil avrupa olacaktır.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi22 dk önce
    Sizin askeriniz varmiydi hayret dogrusu
  • ikraikra28 dk önce
    Emri kimden aldın?coni?siyonist?
  • AhmetAhmet30 dk önce
    BU ARAPLAR DELI YAHU
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