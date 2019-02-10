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Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte ittifakların oy oranı

AREA Araştırma, 12 büyükşehirde, 2 bin 60 kişiye "Hangi ittifaka oy vereceksiniz" sorusunu yöneltti. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 47,7'si Cumhur İttifakı'na oy vereceklerini söylerken, yüzde 43,5'i ise Millet İttifakı'nı işaret etti.

10 Şubat 2019 Pazar 12:44
Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte ittifakların oy oranı

"Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2019" AREA Araştırma tarafından yayınlandı. AREA Araştırma, toplam 12 büyükşehirde 2 bin 60 kişiye "Yerelseçimde hangi ittifaka  oy  vereceksiniz" diye sordu. Seçmelerin verdiği cevap, büyükşehirlerde ortak aday çıkaran AK Parti-MHP ve CHP-İYİ Parti'nin oy oranını ortaya çıkardı.

İttifakların oy oranları

Ankete katılanların yüzde 47,7'si büyükşehirde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylerken, yüzde 43,5'i ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na oy vereceğini belirtti.

Kararısız oylar dikkat çekti

Seçmenlerden yüzde 5,8'i HDP'ye oy vereceğini vurgularken, 'diğer' partilerin oy oranı 1,3 olarak tespit edildi. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceklerini daha belirleyemeyen kararsızların oy oranın 18,9 olması dikkat çekti.

İşte o anket sonuçlarının grafiği;

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:44
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