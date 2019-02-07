Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum Konsensus araştırma şirketi son seçim anketini sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, yüzde 44.3 oy oranıyla seçimi kazanacak.

Konsensus araştırma şirketinin anketine göre İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçimi kazanacak. TELE1'de canlı yayına katılan Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul'a dair anket sonuçlarını paylaştı. 2 puanın üzerinde bir fark var Buna göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44.3, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41.6. Katılımcıların yüzde 6.1'i ise kararsız. Sonuçlara göre, İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'si Yıldırım'a, yüzde 8'i ise İmamoğlu'na oy verecek. HDP'lilerin ise yüzde 76'sı İmamoğlu'na, yüzde 4'ü de Yıldırım'a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7'sinin tercihi Yıldırım, yüzde 14'ü ise oy kullanmayacak.

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