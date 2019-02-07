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Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum

Konsensus araştırma şirketi son seçim anketini sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, yüzde 44.3 oy oranıyla seçimi kazanacak.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum

Konsensus araştırma şirketinin anketine göre İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçimi kazanacak.

TELE1'de canlı yayına katılan Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul'a dair anket sonuçlarını paylaştı.

2 puanın üzerinde bir fark var

Buna göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44.3, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41.6. Katılımcıların yüzde 6.1'i ise kararsız.

Sonuçlara göre, İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'si Yıldırım'a, yüzde 8'i ise İmamoğlu'na oy verecek.

HDP'lilerin ise yüzde 76'sı İmamoğlu'na, yüzde 4'ü de Yıldırım'a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7'sinin tercihi Yıldırım, yüzde 14'ü ise oy kullanmayacak.

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. İstanbul
  2. anket sonuçları
  3. yerel seçim anket sonuçları

YORUM YAZ

  • keskınkeskın19 dk önce
    Seçim aksamı acıklanacak seçim sonuçları sımdıden ınsanların bılınç altına işlenerek kabullendiriyorsunuz bence mudahale etmeyin Ben ocaktan yeişme 40 yaşlarında Ülkücüyüm çevremde hemen hemen hiç bir arkadasım akp oy vermıyorda sız bu seçım anket sonucunui nasıl çıkarıyorsunuz.
  • LütfiLütfi20 dk önce
    2 aday olunca birisi yüzde 50 yi geçer.Yüzde44 ile nasıl seçim kazanılıyor?
  • AdemAdem24 dk önce
    İsatanbulda Karadenizliler ne derse o olur Binali Yıldırım adam gibi adam olduğundan fark atar
  • saddisaddi26 dk önce
    chp liye karadenizli müslüman oy verir mi? sapıttımı bu karadenizliler. Sanmam. CHP ye oy vermek günahtır.
  • RizeliRizeli34 dk önce
    Oflu hdpkk ile birlikte aynı saftasınız. Çok geniş bi yapınız var sindirme de sorun da yaşamasın.
  • DallıDallı44 dk önce
    OFLU REİS NERELİ.HERHALDE ESKİ KOKAN İSTANBULU ÖZLÜYORSUNUZ.
  • OFLUOFLU1 sa önce
    İsatanbulda Karadenizliler ne derse o olur İmamoğlu Karadenizli olduğunundan fark atar
  • hasanhasan1 sa önce
    fark çok az olacağa benziyor

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