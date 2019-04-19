0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ Rektörüne ziyaret

"Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticilerinden Proje Sorumlusu Öğretim Görevlisi Esra Dursun ve Usta Eğitici Şazime Hancı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

19 Nisan 2019 Cuma 22:23
Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ Rektörüne ziyaret

"Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticilerinden Proje Sorumlusu Öğretim Görevlisi Esra Dursun ve Usta Eğitici Şazime Hancı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti.


Yakın zamanda BEÜ lösemili çocuklara organik iplerden yapılmış oyuncak temin etmek için açılan, ulusal ve uluslararası basında çokça ilgi gören"Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticilerinden Rektör Erdal Necip Yardım’a ziyaret.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, konuklarına teşekkür etti. Bu projenin başarı kriterinin, bir çocuğun gülümsemesini sağlamak, projenin amacının ise farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Rektör Yardım proje sayesinde şimdiden bir farkındalık meydana geldiğini belirtti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda "Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticileri tarafından Rektör Yardım’a organik iplerden üretilmiş oyuncak hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. “Topraklarımız komşu ülkelere yönelik..
    3. 6 ülke tehlike altında! İran’da son 40..
    4. Ergin Ataman: “Saha avantajını..
    5. Maçın ardından
    6. Şuhut’ta Berat Kandili idrak edildi
    7. Alanya semalarında dünya şampiyonası
    8. AK Parti'den flaş 'İstanbul'..
    9. İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60..
    10. İzmir’de sahte içki operasyonu
    11. Svetislav Pesic: “Play-off’larda..
    12. Libyalılar Hafter’in saldırısına karşı..
    13. İstanbullular Berat Kandili'nde..
    14. Kasımpaşaspor - Bursaspor maçı..
    15. Almanya'da Berat Kandili
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Kur'an ile alay eden festivale sert..
    18. Kandilde camiler ve Hazreti Mevlana..
    19. Antalya’da bahçıvanın acı ölümü
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    22. Başkan Arı, kandil simidi ve şerbeti..
    23. Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10..
    24. "(Fener Ol) kampanyasının benimsenmesi..
    25. Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dev maraton İznik Ultra’da başladı
    29. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    30. Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi