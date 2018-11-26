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"Bir senarist, kendinden önceki yönetmen ve filmleri sırtında taşır"

Payitaht Abdülhamit'in senaristi Uğur Uzunok:- "Sezai Karakoç, 'Bir şair, kendinden önceki bütün şairleri sırtında taşır.' der. Bir senarist de kendinden önceki bütün yönetmenleri ve tüm filmleri sırtında taşır. Eğer senarist olacaksanız, sizden önce yapılmış bütün filmleri izleyeceksiniz, güç yetirebildiğiniz kadar. Çünkü yaptığınız şeyin özgün olup olmadığını izlemediyseniz bilemezsiniz"- "Eğer senarist ya da yazar olmak istiyorsanız, öncelikle sabredeceksiniz. Çünkü çok uzun bir yol"- "Karakteriniz ve hikayenizle ilgili evrensele yakın unsurlar bulabilirseniz, sizin karakteriniz kıymetli hale gelir. Bunun için de yazdığınız filmi bir Japon anlayıp duygulanabilmeli"

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:02
"Bir senarist, kendinden önceki yönetmen ve filmleri sırtında taşır"

İSTANBUL (AA) - Payitaht Abdülhamit dizisinin senaristi Uğur Uzunok, "Bir senarist kendinden önceki bütün yönetmenleri ve tüm filmleri sırtında taşır. Eğer senarist olacaksanız, sizden önce yapılmış bütün filmleri izleyeceksiniz, güç yetirebildiğiniz kadar. Çünkü yaptığınız şeyin özgün olup olmadığını izlemediyseniz bilemezsiniz." dedi.

Uzunok, Medya Sanat Merkezi'nin (MSM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Senaryo Okulu'nda atölyeye katıldı.

Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşen eğitimde senaryo yazımının inceliklerini anlatan Uzunok, senaristliğin çok uzun ve sabırlı bir yol olduğunu söyleyerek, "Heveskar olmanız gerekiyor ve mesele bu heveste sebat göstermenizdir. Dolayısıyla eğer senarist ya da yazar olmak istiyorsanız, öncelikle sabredeceksiniz. Çünkü çok uzun bir yol. Bir mesleği öğrenmek bu. Senaristlik gibi her şeyi içinde barındıran bir mesleğin neden bir okulu olmasın? Dolayısıyla senaryo öğrenenlerin bu konuda sağlam sebat göstermesi şart. Yoksa olmaz. Kendinize, 'Ben bu işi öğreneceğim' diye iki yıl gibi bir zaman dilimi çizin." değerlendirmesinde bulundu.

Senarist Uzunok, devam etmenin, devamlılığın ve sebat göstermenin en önemli olduğu işlerden birinin senaristlik olduğunu vurgulayarak, birkaç ayda öğrenilip yapılacak bir iş olmadığı açıklamasını yaptı.

Yeteneğin senaristlikteki önemine değinen Uzunok, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle yetenek olacak. Yetenek yoksa yapacak hiçbir şey yok. İkinci olarak da çok çalışmak geliyor. Sezai Karakoç, 'Bir şair, kendinden önceki bütün şairleri sırtında taşır.' der. Bir senarist de kendinden önceki bütün yönetmenleri ve tüm filmleri sırtında taşır. Eğer senarist olacaksanız, sizden önce yapılmış bütün filmleri izleyeceksiniz, güç yetirebildiğiniz kadar. Çünkü yaptığınız şeyin özgün olup olmadığını eğer izlemediyseniz bilemezsiniz. Dünyada belli başlı isim yapmış insanları bilmezseniz sizin yapacağınız işin özgün olup olmadığını fark edemezsiniz."

Uğur Uzunok, senaryo üretmenin yanı sıra kendi ürettiği işi eleştirebilmenin de öncelikli öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Yazılan filmin evrensel bir çizgide olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Uzunok, şunları aktardı:

"Karakteriniz ve hikayenizle ilgili evrensele yakın unsurlar bulabilirseniz, sizin karakteriniz kıymetli hale gelir. Bunun için de yazdığınız filmi bir Japon anlayıp duygulanabilmeli. Amerikan yapımı filmleri neden anlıyoruz biz? Hayatımda beyzbol maçına gitmedim ama filmini izledim. Haksızlık ve mücadele çok evrensel iki kavram. En iyi filmler adaletsizlik üzerine çekilen filmlerdir, çok etkilidir. Çünkü insanın içinde her zaman bir adalet boşluğu vardır. Bizim kültürümüze baksanız, Köroğlu ile inanılmaz hikayeler kurabilirsiniz."

Medya Sanat Merkezi'nin "Hikayen Seni Arıyor" sloganıyla başlayan yeni dönem eğitiminde, senaryo formatları, özellikleri, çeşitleri ve aşamalarının yanı sıra hikayeyi senaryoya dönüştürme, karakter ve dramatik yapı oluşturma, zaman ve mekan örgüsü kurabilme biçimleri de inceleniyor.

Koordinatörlüğünü, "Osmanlı Tokadı", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Kalk Gidelim" dizisinin senaristlerinden Oktay Berber'in üstlendiği eğitim, 23 Aralık'ta sona erecek.












Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:02
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  2. senaryo
  3. sinema
  4. Uğur Uzunok

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