Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan flaş "yeni parti" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Bugün yayınlanan röportajda Mumay, İmamoğlu'na "Yerel seçimlerden sonra iç siyasette kıpırdamalar var. Davutoğlu ve Babacan'ın parti hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengeleri değiştirecek bir ivme yakalayacaklarını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni parti hazırlıklarında olduğu iddia edilen eski Bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu girişimlerini değerlendirdi. Bu girişimlerin ihtiyaçtan kaynaklandığını düşünen İmamoğlu, "Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir" ifadeleri kullandı.

"Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum"

İki isminde çok güçlü geçmişinin olduğunu söyleyen İmamoğlu "Çok üst seviyede sorumluluk elde etmiş kişiler. Toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir. Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamaları, bir inancı varsa geri adım atmamaları çok önemlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyaç var. Yeni bir siyaset diline, yeni bir yönetim anlayışına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Buna karşılık vermemiz lazım. Siyaset güncel bir olay değildir. Ürettiğiniz siyasi mekanizmalar geleceği etkiler. Ben adım atarken öyle adım atıyorum. Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Güçlü siyasi kimliklerin varlığı toplumlar açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.