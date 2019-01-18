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"Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Gelecek yıllarda Türkiye’nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalışıyoruz"- "Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"

18 Ocak 2019 Cuma 23:57
"Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıllarda Türkiye'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalıştıklarını belirterek, “Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı için Almanya’da bulunan Pakdemirli, Berlin Büyükelçiliğinde Türk kökenli iş adamları ile toplantıda bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Almanya’da yaşayan Türklerin küresel gıda zincirinden daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, Türk iş adamlarının yaptığı her hareketin Alman vatandaşları tarafından izlendiğini belirterek, “Hepiniz ayrı ayrı Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. İyi yaptıklarınız Türkiye'nin hanesine, eksik yaptıklarınız da bizim eksi hanemize yazılıyor. Bu anlamda hakikaten tarihi sorumluluğunuz var.” diye konuştu.

Türk kökenli iş adamlarına “Sizler bizim için değerlisiniz.” ve “ Tarımla ilgili her zaman her türlü desteği vermeye hazırız.” diyen Pakdemirli, Avrupa yaşlandığı için kıtada geleceğin Türklere ait olduğuna işaret etti.

Afrika’da tarım konusuna dünyanın ve Almanya’nın ilgisini anlatan Pakdemirli, “Bir takım güvenlik ve diğer sebeplerden dolayı Alman vatandaşları gitmiyorsa biz Türkler olarak bu işe öncülük edip buradan daha fazla pay almamız lazım.” dedi.

Pakdemirli, Türkiye’nin Avrupa’da tarımda ve tekstilde iyi konumda olduğuna dikkati çekerek, gıda arz güvenliği için Türklerin gıda pastasından daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, “En önemli şey temel ihtiyaç ve temel ihtiyacın karşılanması. O yüzden gıda arz güvenliği sadece Türkiye’nin problemi değil, bu dünyanın bir problemi.” ifadelerini kullandı.

- "Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"

Bugün 20 yıl önce olmayan Apple ve Google gibi şirketler olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yarın yeni yeni şirketler doğacak. Bana Davos toplantılarından bir tanesinde şunu söylediler, '15 yıl içerisinde işte 2030’ların ortalarına doğru bugün var olmayan ama yarın var olacak şirket olacak' dediler. O şirket için 'uzaktan eğitim şirketi, dünyanın en zengin şirketi olacak ve 1,5 trilyon doların üzerinde değeri olacak' dediler. Bunu anlamakta zorluk çekmiyorum ama dünyanın ilk 3’e veya 5’e girecek şirketlerinin tarım şirketleri olacağını söyleyince şok olmuştum."

Daha çok global markaya sahip olabilmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Pakdemirli, “Bakanlık olarak buna öncülük etmek istiyoruz çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde de çalışıyoruz. Bu marka dünyanın her yerinde pazarlanıyor olacak. Marka iletişimle ilgili gereken destek devlet tarafından verilecek. Devlet hiçbir şekilde üretim içerisinde olmayacak.” ifadelerini kullandı.

- Pakdemirli, Romanya Tarım Bakanı ile görüştü

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Almanya’da 50 milyar avroyu aşan tarım üretimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu tarım ürünlerinin pazarlaması ve ticareti konusunda burada özel sektör önemli rol üstlenmektedir ve bu konuda başarılı çalışmalar yapan girişimcilerimiz bulunmaktadır.” dedi.

Bakan Pakdemirli ve Büyükelçi Aydın’ın açılış konuşmasının ardından toplantı basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli toplantı öncesi, Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde görüştü.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:57
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