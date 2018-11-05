"Bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, o nesil gün gelir o şehri imha eder"

Nusaybin Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında yazar Abdurrahman Dilipak, “İslam ve Kardeşlik” konulu bir konferans verdi.

Mitanni Kültür Merkezi´nde yazar Abdurrahman Dilipak´ın katılımıyla “İslam ve kardeşlik” konulu konferans düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurettin Şimşek de önemli açıklamalarda bulundu

Şimşek, yaklaşık 2 yıldır görevlendirme yapılan belediyenin kentin alt ve üst yapısını imar ettiğini ancak sadece bununla yetinmediğini ifade ederek, “Kentimizin fiziki koşullarını iyileştirirken aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de ziyadesiyle ehemmiyet veriyoruz. Bu süre zarfında yüzün üzerinde etkinlik düzenledik. Bir kenti imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihya etmeyi ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz kenti tahrip eder, imha eder. Maalesef içerisinden geçtiğimiz zaman zarfında biz tam olarak bunu yaşadık" dedi.

“İlk ırkçı şeytandır”

Konferansta konuşan yazar Abdurrahman Dilipak, "Adalet yoksa barış teslimiyettir. Adalet ve barış yoksa hürriyet bir illüzyondur. En güzel barış Allah´la barışmaktır. Yaratılıştan maksat Kur´an-ı Kerim´de şöyle anlatılır; ´Sizi kabileler halinde yarattım. Bilişesiniz diye.´ Kavga etmek için değil bilişesiniz diye yarattım´. Doğduğunuz toprağı, zamanı siz mi seçtiniz? Derinizin rengini siz mi seçtiniz? Cinsiyetinizi siz mi seçtiniz? Bundan dolayı insan üstün ya da geri olabilir mi? Allah´ın takdirine isyan olur bunu ihlal edenler. İlk haram, ilk günah, ilk lanet nedir bilir misiniz? Irkçılıktır. İlk ırkçı da şeytandır. İlk haram, ilk günah budur. Üstünlük ancak takva iledir. Biz hepimiz birbirimizden başka bir özelliğimizle üstünüz. O benden daha güzel şiir yazar ama ben ondan daha güzel okurum. Yeryüzünde adalet, barış ve hürriyeti gerçekleştirmek için Allah´ın rızasının tecellisinin vesilesi oluruz, devrim yaparız. O zaman yeryüzüne iner cennet ama karısını dövenlerle yeryüzünde cennet olmaz. Kocasına ihanet edenlerle ya da kaynanasını evden kovanlarla da cennet olmaz. Değilse yeryüzünü cehenneme çeviririz Türk diye, Kürt diye, Arap diye. Biz insanız. Birbirimize yeryüzünü cennet yapalım diye geldik. Biz kalu beladan Allah´a verdiğimiz sözü unuttuk. İhanet ettik, yeryüzünü fesada verdik. Hayvanları öldürdük, ekinleri talan ettik. Allah cahil ve zalim bir topluma yardım etmez" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şimşek tarafından Dilipak´a plaket verildi. Konferansa Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Taşçı, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Mardin Söz