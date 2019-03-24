Bir şehir sular altında kaldı! Cumhurbaşkanı o valiyi görevden aldı İran'ın kuzeyinde bulunan Gülistan eyaletinde etkili olan sağanak yağış büyük bir felakete yol açtı. Bölgeyi ziayaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, eyalet valisini görevden aldıklarını açıkladı.

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinde geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağış, başta elektrik dağıtım ağları olmak üzere bölge altyapısına, binlerce ev ve tarım arazilerine zarar verdi. İran’da selden etkilenen Sahra bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, sel felaketine rağmen yurt dışı ziyaretinden dönmeyen Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşemi’yi görevden aldı. Gülistan eyaletinde sel felaketinin ardından günler geçmesine rağmen halk kendi imkanlarıyla selden etkilenenlere yardım etmeye çalışıyor

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