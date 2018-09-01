Bir şehir sokağa döküldü: Türkiye bizi korusun

Esed rejiminin üç koldan kuşattığı İdlib’de halk sokaklara döküldü. Kimyasal provokasyon ihtimalinin yanında ABD, İngiltere, Fransa’nın saldırı hazırlığı ve Rusya’nın sert uyarısıyla birlikte adeta barut fıçısına dönen bölgede halk, meydanlarda ‘Türkiye’ sesleriyle haykırdı.

Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin yaşadığı kentin 100 ayrı noktasında cuma namazı sonrası yapılan gösterilerde Rusya, ABD, Birleşmiş Milletler, Esed ve tüm Batılı güçler protesto edildi.





Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bayraklarıyla meydanları dolduran onbinlerce sivil, “Allah’tan ve Türklerden başka dostumuz yok” mesajı verdi. Bölge halkının haklı tepkilerine Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin ve Halep’in kuzeyindeki kesimlerden de destek geldi.

Onbinlerce Suriyelinin sokaklara çıktığı İdlib’in her yerinde ‘Türkiye’ sesleri yankılanıyor. İdlib Yerel Meclisi’nde Kadınlardan Sorumlu Büro Başkanı Hana Dehnin “Rejimin ve Rusya’nın silahı ile herhangi bir sivilin ölmesinden uluslararası toplum sorumludur. Operasyonun önüne geçilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Devleti, nasıl Cerablus ve Afrin’e girip güvenliği sağlamışsa İdlib bölgesinde de bunu istiyoruz. TSK’nın gözlem noktalarını artırmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.





ESED TERÖR KAYNAĞI

Maar’ed Numan, Maar’ed Mısrin, Han Şeyhun, Kefer Nübil, Haranabus, Bassan, Sarmada, Harem, Eh Derkuş, Hazarin, Armanes, Atarih, Dar’ed Izze, El Iys, Kefer Halep, Azez ve Cerablus başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde düzenlenen gösterilerde İran destekli Esed rejimine tepkiler vardı.

Suriye iç savaşı sırasında gerçekleşen katliamları kınayan İdlibliler, Esed zindanlarında tutulan sivillerin bırakılması çağrısı yaptı. Taşıdıkları döviz ve pankartlarda Suriyeliler Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak şu mesajları verdi: “Allah’tan ve Türklerden başka dostumuz yok”, “Esed ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır”, “Gerçek terörist Esed rejimidir”, “Biz devrime hâlâ sadığız”, “Davamız birdir, kararımız birdir.”

Göstericilerden Basel Havva, “Siviller için Türkiye’den başka çıkış yolu yok. Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi İdlib’in de Türkiye kontrolüne girmesini istiyoruz” dedi.

TÜRKLER BÖLGEYE GİRMELİ

Protestoya katılan İdlib Yerel Meclisi Başkanı Dr. Ahmed Firas Alluş, “İdlib, Suriye’yi temsil ediyor. Direneceğiz. Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz. Türk kardeşlerimizden bizim safımızda durmalarını, bizi desteklemelerini, tek başımıza bırakmamalarını istiyoruz” dedi. İdlibli Ahmet İslam da “Türkler mutlaka bölgeye girmeli ve burayı himayesine almalı. Rejim bu bölgeye yönelik operasyon başlatırsa milyonlarca insan göç edecek. Katliam yaşanacak” diye konuştu.

SOKAKTAN SİPERE

Muhalifler, Esed güçlerinin saldırılarına karşı hazırlıklar kapsamında rejim ordusunun geçişlerini yavaşlatmak için köprüleri tahrip ediyor. ÖSO birlikleri, Şaria köyü çevresinde rejimin zırhlı ve tank geçişlerini engelleme amaçlı olarak Asi Nehri üzerinde kurulu köprüyü havaya uçurdu. Öte yandan kent genelinde gösterilere katılan onbinlerce Suriyeli, kuşatma hattında devam eden siper kazma işlerine katılmak için protestolar sonrası yardıma koştu.