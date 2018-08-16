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Bir şehidin daha intikamı alındı!

Tunceli'de etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, Bingöl'de bir askerin şehit edildiği saldırının failleri olduğunun tespit edildiği bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:25
Bir şehidin daha intikamı alındı!

Tunceli'de etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin, Bingöl'de bir askerin şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Sorej Masiro kod adlı Fırat Kaya ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, örgüt mensuplarının, 8 Haziran 2018'de 1 askerin şehit olduğu ve 3 personelin yaralandığı Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Kabayel Jandarma Karakoluna düzenlenen saldırının failleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:25
  1. Tunceli
  2. Bingöl
  3. pkk
  4. terörle mücadele

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