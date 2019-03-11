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"Bir Şahsiyet, Mithat Enç" konferansına yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Yazar Zeynep Enç tarafından ‘Bir Şahsiyet, Mithat Enç’ konulu konferans verildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:46
"Bir Şahsiyet, Mithat Enç" konferansına yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Yazar Zeynep Enç tarafından ‘Bir Şahsiyet, Mithat Enç’ konulu konferans verildi.


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Genç, Gaziantep’in yetiştirmiş olduğu en önemli şahsiyetlerden birisi olan Mithat Enç’i konuşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Dr. Öğr. Üyesi Genç, “Mithat Enç, eserlerinde Türkiye Cumhuriyeti sonrası toplumumuzdaki bir çok meseleyi özelikle toplumsal dönüşüm meselesini hikayeleriyle ele almıştır. Bir kültürün, bir şehrin, bir ülkenin kendi şahsiyetlerine ve edebiyatçılarına ancak ve ancak iltifat ederek onların eserlerine yönelerek var olabileceğinin kanaatindeyiz. Anadolu’nun başına bir iş gelse Yunus Emre’yi yok edemezsiniz. Dolayısıyla başta Gaziantep olmak üzere bütün Türkiye’nin bu bilinç ile şahsiyetlerine yaklaşması gerektiği kanaatindeyim” dedi.


Mithat Enç’in bir cumhuriyet aydını olarak görülebileceğini söyleyen Yazar Zeynep Enç, “Kitaplarında hem ‘Bitmeyen Gece’ de hem de ‘Selamlık Sohbetleri’ eserlerinde bu dönemin ne olduğunu, nasıl algılandığını ve nasıl yaşandığını çok iyi anlayıp anlatmıştır. Gördüğü ayrıntıları çok iyi yorumlayıp bize iletmiştir. Türkiye’de o geçiş döneminin en yoğun yaşandığı yılları, en yoğun şekilde yaşayan kişilerden birisidir. Antep’i hiçbir zaman yaşamından çıkarmadı. Hatta biz her sene en iki hafta Gaziantep’i ziyarete gelirdik. Ben neşeyi, kahkahayı, sevgiyi burada Gaziantepli bir ailenin parçası olduğum için öğrendim. Gaziantep’te her şey sevgiyle ve coşkuyla yaşanıyor. Babam pek çok zorluğu aşarak hatta bir üçüncü lisanda öğrenmesi gerekerek, Amerika’ya gidip oradan aldığı diplomadan sonra Türkiye’ye gelerek burada karşılaştığı zorlukları yenmesi beni çok şaşırtıyor. Düştüğü yerden ve karanlık bir dünyadan ayağa kalkabilmek her baba yiğidin harcı değil” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:46
  1. kitap
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