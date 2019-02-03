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Bir poşete sığar mı?

Gazetemiz okurlarından Nesibe Aldemir, "Bir poşete sığar mı?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

03 Şubat 2019 Pazar 12:13
Bir poşete sığar mı?

Nesibe Aldemir

Bir poşete sığar mı doğaya yapılanlar? Bence sığmaz sen ordan birkaç poşet daha ver azizim. Poşet için yapılan tartışmalar yerini alışma sürecine bıraktı.

Yirmi beş kuruş için ne de çok konuştuk! Artan enflasyon oranına karşılık azalan alım gücü ciddi anlamda sıkıntılara yol açtı. Bu sıkıntıların üzerine alışverişlerde paralı poşet uygulamasına geçilmesi bir hayli canımızı sıktı. Bunun üzerine bir zamanlar kimsenin umursamadığı ‘’poşet” dilimizden düşmez oldu. Daha olmadı sosyal medyanın alay konusu hâline geldi. Günlerce gündemimizi işgal etti. Poşetler yıkandı, dikildi… Gülesim gelmiyor, ağlanacak halimize. Poşet yıkamak şimdiki nesile çok uzak bir tabir olsa da eski insanlarımız bunu çok yapardı. Annemden biliyorum. Kendimi bildim bileli bir poşetin kullanılmayacak durumda olmasının dışında attığını hatırlamıyorum. Annemin bu güzel çevre dostu ve tasarruf içeren tavrını şimdi daha iyi anlıyorum. Birilerinin bu mevzuyu alay konusu hâline çevirerek yıkanmış poşetleri ipe sermesi aslında hiç de gülünecek bir durum değildi. Önemli olan poşetin bedava olması. Önemli olan rahatımız kaçmasın.

Bir market alışverişinde ekstradan iki poşet daha almayı uyanıklık olarak görenlerin devri paralı poşet uygulamasıyla sona erdi. Sözün kısası değerli dostlarım, poşetin paralı olması bir nebze de olsa doğayı rahatlatacak buna diyeceğim yok. Hatta geç kalınmış bir uygulama. Fakat yeşil her geçen gün biraz daha yok oluyor.  

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:13
  1. Nesibe Aldemir
  2. poşet
  3. enflasyon oranı
  4. alım gücü
  5. paralı poşet uygulaması
  6. sosyal medya
  7. Poşet yıkamak
  8. market alışverişi

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