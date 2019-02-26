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Bir polis şehit olmuştu...Kazanın olduğu yerde keşif yapıldı yaralı polis olayı anlattı

Bursa’da bir yunus polisinin şehit olduğu trafik kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 09:30
Bir polis şehit olmuştu...Kazanın olduğu yerde keşif yapıldı yaralı polis olayı anlattı

Bursa’da bir yunus polisinin şehit olduğu trafik kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı. Keşfe kazadan yaralı kurtulan polis memuru da katılarak kaza anını anlattı.


Olay merkez Osmangazi ilçesinde Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş’ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ’ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz’ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz’ın kalbi ve akciğeri Ankara’da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa’da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.


Olayla ilgili Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına karar verilmişti. Mahkeme heyeti verilen kararla olay yerinde keşif yaptı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Nur Banu Fındık, Trafik Bilirkişisi Hayrettin Atak, sanık avukatları Ali Demir, Engin Kara, müşteki-sanık polis memuru Sezer Berktaş ile avukatı Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde kazanın meydana geldiği olay yerinde hazır bulundu. Hakim Nur Banu Fındık, polis memuru Sezer Berktaş’ı kazanın nasıl meydana geldiği yönündeki ifadesini aldı. Kaza anını anlatan Berktaş, "5 metre kala yolun boş olduğunu gördüm. Taksi birden bire önüme çıktı. Ben fren yapamadım. Aramda mesafe bile kalmadı. Kaza meydana geldi" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:30
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