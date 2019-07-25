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Bir modern üst geçit daha hizmete girdi

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25 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Bir modern üst geçit daha hizmete girdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Köseköy Köprülü Kavşağı’na inşa edilen modern üst geçit vatandaşlara hizmet veremeye başladı


Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergâhındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağına modern çelik üst geçit inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen 53 metre uzunluğundaki çelik üst geçit ile Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasında geçiş yapan vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.


Yaklaşık 115 ton çelik malzeme kullanılan modern üst geçidin çevre düzenlemeleri de tamamlandı. Eski beton üst geçit yıkılarak yeni yapılan çelik üst geçit modern ve şık bir görünümle kullanıma sunuldu. Üst geçidin merdiven ve yürüme platformu kaymaz kauçuk maddeden yapılan tartan pist malzemesi ile kaplandı. Aydınlatma direklerinin yapımı da gerçekleştirilen üst geçit, bölgede karşıdan karşıya geçen vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
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