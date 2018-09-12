Bir minik kızı daha zorla babasından ayırdılar! Feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da yaklaşık 7 yıl önce eşinden ayrılan ve kızının velayeti kendisinde bulunan, ancak geçen temmuz ayında velayeti anneye verilen kızını gören baba, kızının darp edildiğinden şüphelenmesi üzerine gittiği hastanede darp raporu aldı. Kızın yeniden babaya verilmesinden bir süre sonra babanın Isparta'daki evine giden polisler çocuğu alıp anneye götürmek istediği sırada minik kızın feryadı yürekleri dağladı.

Antalya’da 2012 yılında kızı doğduktan sonra eşinden ayrılan ve yaklaşık 7 yıldır kızının velayeti kendisinde olan baba Gökhan Köse, geçen temmuzda velayeti annesine verilen kızını görmek için ağustos ayında Tekirdağ Çorlu’ya gitti. Görüş gününde, kızını polis nezaretinde eski eşinden teslim alan baba Gökhan Köse, kızının yanına gelmeden önce hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi.

Kızının vücudunda çeşitli izler tespit eden Köse, hastaneye gitti. Köse, kızının vücudundaki izlerin darp nedeniyle oluştuğu yönünde hastaneden rapor aldı. Olayın adli boyut kazanmasıyla birlikte küçük kız ve babası daha sonra polis merkezine giderek, anneden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından bir süre önce babadan alınarak velayeti tedbiren annesine verilen küçük kız, bu kez yeniden savcılık talimatıyla babaya teslim edildi. 25 gündür kızıyla birlikte Isparta’da bulunan babanın Gönen ilçesindeki evine 7 Eylül günü saat 20.30 sıralarında polis geldi. Eve gelen polislerin, baba Köse ve evde bulunanlara savcılık talimatıyla çocuğunun anneye teslim edileceğini ve çocuğun alınacağını söylemesi üzerine 7 yaşındaki D.N.K. gözyaşlarına boğuldu. Minik kızın o anlarda kameraya yansıyan görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Kameraya yansıyan görüntüde, evde bulunanlar polislere ‘Yapmayın’ diye hitap ederken, çocuk ise gözyaşları içerisinde “Gitmek istemiyorum baba, ben anneme gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen” diyerek feryat etti. Bu sırada eve gelen polislerden biri küçük kızı sakinleştirmeye çalışırken, evde bulunanlar da, “Lütfen sakin ol” diyerek çocuğu teselli etmeye çalıştı. Olayın ardından adli makamlarla görüşen polis ekipleri, daha sonra çocuğun alınmayacağını beyan ederek evden ayrıldı. 7 yaşındaki D.N.K.’nın daha sonra verilen başka bir karar sonrasında, dün yeniden tedbiren anneye teslim edildiği öğrenildi.