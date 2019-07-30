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Bir metrekare alanda saat tamiri

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:35
Bir metrekare alanda saat tamiri

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.


Saatçilik mesleğinin Samsun’daki son temsilcilerinden olan Ali Candan, Samsun Bedesten Çarşısı’nda bulunan 1 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Bedestendeki faal olan az sayıdaki dükkan da geçimini sürdürmeye çalışan Candan, zamanın durmaması için çaba sarf ediyor.


Saat tamirciliğine küçük yaşta bir merakla başladığını ve o günden itibaren mesleğinden kopamadığını belirten Ali Candan, "Samsun’da 45 senedir saat tamirciliği yapmaktayım. Rahmetli babam Samsun’a 1940’lı yıllarda geldi. O günden beri Samsun’da saat tamirciliği yapmaktaydı. Biz bu mesleği babamdan öğrendik. İlkokula giderken ilkokuldan çıktığımız yaz döneminde boş vakitlerimizde rahmetli babamın dükkanına gelirdik. Orada bu mesleğe merak saldık. Bu meraktan dolayı da yapmaya başladık. Bir türlü bu meslekten de kopamadık. Bu bizde büyük mesleğidir. Babadan gelen yaklaşık 80 senelik bir meslektir bu. Bizde babamızdan kalan bu mesleği sürdürmekteyiz” dedi.


Teknolojinin gelişmesiyle özellikle mekanik saat döneminin bittiğini ifade eden Candan, ”Geçmişte saat ihtiyaçtı. Günümüzde ise ihtiyaç olmaktan çıktı. Bugün günümüzde teknolojiye ve dijitalleşen bir dünyada mekanik saat tamirciliği yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasındadır. Bugün mekanik saatler hem pahalıdır hem de tamiri, bakımı pahalıdır. Pilli saatler hem ekonomik hem rahat. Bir pil değişimiyle kullanabilirsin. Çok nadir saat tamiri gelir bize. Biz genelde pil, kayış gibi ufak tefek işlerle iştigal ediyoruz. Normal sanatımızı icra edecek bir dönemde değiliz” diye konuştu.


Saat tamirciliği için uygun bir çırak yetiştirme ortamı bulunmadığını ifade eden Candan, "Kendime saat tamiri gelmiyor ki çırağa ne saat vereyim ki yaptırayım. Kendim saat tamir edeceğim ki çırağa saat verip tamir ettireyim. Kendin saat tamiri yapamıyorsun ki niye çırak gelsin. Günümüzde ki gençlerde sanata eğilim yok."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:35
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