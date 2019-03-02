Sultan Dördüncü Murad Han’ın damadı Melek Ahmed Paşa, Kuzguncuk’ta otururdu. Bu ailenin her sene tekrarladıkları bir adetleri vardı. Konaklarındaki fazla eşyayı, Ramazan ayında haraç mezat satarlardı. Bu garip mezadın iştirakçileri de pek sevinirler, aldıkları eşyaya karşı vereceklerini seve seve yerine getirmeye çalışırlardı. Belli günde münadi mezatçı bağırır:

“Bir altın kaplama sahan!.. Haydi kapaklı altın sahan.. Yok mu talibi?”

“Kaça? Kaça?” diye merakla sorarlar.

Mezatçı:

“Bir yetim okutmaya, bir yetim okutmaya…!”

“Benden iki yetim. Benden üç yetim okutmaya.”

Mezatçı: “Üç yetim okutmaya satıyorum, satıyorum, saat, sattım!” der ve bir altın kaplama sahanı üç yetim okutmak karşılığında satarlardı.

Münadi başka bir eşya için:

“Bir murassa kılıç, beş yetim okutmaya, satıyorum…” diye yeni bir rekabeti açar ve en çok yetimi kim okutmaya söz verirse o eşya da ona verilirdi.

Bir medeniyetin açık artırması da böyleydi.