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Korona Virüs Bir maskeyi tüm gün takanlar dikkat! Araştırma sonuçları gerçeği ortaya koydu
Korona Virüs

Bir maskeyi tüm gün takanlar dikkat! Araştırma sonuçları gerçeği ortaya koydu

ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüsten korunmak için takılan cerrahi maskelerin tek seferlik kullanımında yüzde 65 verimlilik sağladığı, maskenin bütün gün boyunca kullanımına devam edilmesi durumunda, bu oranın yüzde 25'lere kadar düştüğü ortaya kondu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:55:00 -
Bir maskeyi tüm gün takanlar dikkat! Araştırma sonuçları gerçeği ortaya koydu

ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'dan korunmak için kullanılan 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığını, ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25'e kadar gerileyebileceği ortaya çıkartıldı.

Aynı maske kullanıldıkça verimlilik düşüyor

Hava akışını yavaşlattığı belirtilen maskelerin, kirlendiğinde havadaki partikülleri filtreleme oranının düştüğü belirtildi. Araştırmada, kullanılmış bir maske takmanın yalnızca 5 mikrometreden büyük partiküller için koruma sağlayacağına ve 2.5 mikrometreden daha küçük partiküllere karşı etkisiz olacağı ifade edildi.

Araştırmacılar, maskenin hava akışını ve parçacıkların geçişini nasıl etkileyebileceğini görmek için üç katmanlı cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini de kullandılar.

 

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