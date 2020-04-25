Bir mahalle daha karantina altına alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan Günbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Günbaşı Mahallesi'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, mahallede giriş çıkışların yasaklandığı ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.