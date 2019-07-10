Bir Kur'an sevdalısının yürek sızlatan hikayesi! Kimsesiz olarak yaşadığı sokaklardan, kimsesizler mezarlığına

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Allame Bin Yusuf, 6 Kasım 1953 tarihinde Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Saçı sakalı karışmış, üstü başı perişan halde soğuktan da titrer bir vaziyette iken onu fark eden emniyet güçleri tarafından hastaneye götürüldü. Kuran-ı Kerim tercümanı Bin Yusuf, kendisine sorulan hiçbir soruya cevap veremiyor ve yalnızca öksürüyordu. Westminster Hastanesi'nde görevli Doktor Walter Harris, Allame Yusuf'un' sağlık durumundaki ciddiyeti fark edemeyerek kısa bir tedaviden sonra onu taburcu etti.

İki gün sonra yine sokakta bu kez hareketsiz bulundu

Bin Yusuf, taburcu edildikten iki gün sonra aynı meydandaki bir bankta hareketsiz yatarken bulundu. Onu fark eden Londra polisi Allame'yi yine hastaneye kaldırdı. Bin Yusuf'un yaşam belirtisi yoktu. Doktorlar onu hayata döndürmek için müdahalede bulundularsa da olmadı. Hastanede hayatını kaybeden Allame Bin Yusuf'un ölüm sebebine 'kalp yetmezliği' denildi.

Pakistan Büyükelçiliği: Kayıtlarımızda bu isim yok

Allame'nin üzerinden çıkan kimlik bilgileri ile onun bir Pakistanlı olduğunu anladılar. Dönemin İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndaki yetkililer Pakistan Büyükelçiliği'ne haber verdi. Pakistanlı büyükelçilik yetkilileri o isimde birisini tanımadıklarını söylediğinden, Allame Bin Yusuf'un cenazesi polis nezaretinde ve birkaç belediye işçisinin katılımıyla kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Fark edildiğinde iş işten geçmişti

Merhum Yusuf, son yolculuğuna bir kimsesiz olarak uğurlandıktan kısa bir süre sonra kayıtlardan onun Kur'an-ı Kerim'i ilk kez İngilizce tercüme eden kişi olduğunu fark ettiler. Allame'nin ölümünü ve kimsesiz sonunu öğrenen binlerce kişi Pakistan Büyükelçiliği'ni arayarak sitem etti. Büyükelçilik de yaptığı hatayı anladı. Onun kimsesizler mezarlığına defnedilmesine sebep olan Pakistanlı yetkililer, Allame Yusuf'un hatırına bir anma töreni düzenledi. Törende Bin Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'i ilk kez İngilizce tefsir eden önemli bir kişi olduğu anlatıldı.

Hristiyan eşi de onu terk etmişti

Allame Yusuf, yaşamını Hristiyan bir İngiliz kadınla birleştirmişti. Bu evliliğinden bir de kızı vardı. Hristiyan eşi ile anlaşamayarak boşanmışlardı. Allame'nin eşi kızı ile birlikte onu terk etmişti. Onların da Allame Yusuf'un son dönemlerinden haberleri yoktu.

Tercümesini yaptığı Kur'an-ı Kerim hala dünya genelinde satılıyor

Bugün dünyada hâlâ Yusuf Ali'nin yazdığı Kuran'ın İngilizce tercümesi okunuyor. Diğer birçok İngilizce tercümeler de Yusuf Ali'nin tercümesinden faydalanılarak yapıldı. Hatta şu anda Arabistan'da satılan İngilizce Kur'anların da tamamı merhum Yusuf Ali'nin tercümesi olan Kuran-ı Kerimler. Suud Krallığı bu tercümeyi anlam bakımından en iyi tercüme olarak kabul ettiği için Kabe'de ve Peygamber Efendimizin Mescidi'nde de bulunuyor. Allame Bin Yusuf'un tercüme ettiği İngilizce Kur'an-ı Kerim'in internetten dünya geneline satış fiyatı da 24 dolar 19 Cent. Bugün ile Yusuf Ali'nin hayatının son dönemi karşılaştırıldığında merhumun cebinde bir tek Kur'an alacak parası dahi bulunmazken birkaç belediye işçisinin katıldığı törenle kimsesizler mezarlığına defnedildi.