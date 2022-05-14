Bir kriz daha patlak verdi! Putin'den acil toplantı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği gündemiyle ulusal güvenlik konseyini topladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci ve Ukrayna'daki savaşı, düzenlediği acil toplantıda görüştü.
Ulusal Güvenlik Konseyi Rus lider Putin'in çağrısıyla toplandı.
Kremlin'den gelen açıklamada “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararının Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerinin" toplantıda tartışılan ana konu olduğunu bildirdi.