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Bir kayıp haberi de Manisa'dan... 15 yaşındaki Edanur kayıp!

Aydın’da Elif Yalçıntürk ve Tire’de Pınar Ezgi’nin kaybolmasının ardından bir kayıp haberi de Manisa’dan geldi. Ailesi 15 yaşındaki Edanur’dan 26 gündür haber alamıyor.

28 Eylül 2018 Cuma 07:12
Bir kayıp haberi de Manisa'dan... 15 yaşındaki Edanur kayıp!

Aydın'da Elif Yalçıntürk (18), Tire'de ise Pınar Ezgi'nin (15) kaybolmasının ardından bir kayıp genç kız haberi de Manisa'dan geldi. Liseli Edunar Yaka (15) 26 gündür yok.

BABA PERİŞAN HALDE

Manisa'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde ikamet eden baba Abdül Mecit Yaka (56), 26 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kızı Edanur Yaka'yı arıyor. Emekli olan ve bir inşaatta gece bekçiliği yapan Abdül Mecit Yaka, kızından günlerdir haber alamadığı için perişan halde olduğunu söyledi. Kızının hayatından endişe eden baba Yaka, "2 yıl önce eşim Mübeccel Yaka vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Kızımın bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

PINAR İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İzmir'in Tire ilçesinde, salı günü "Okula gidiyorum" diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Pınar Ezgi için Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Genç kızın bulunabilmesi için Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge toplam dört kişilik özel ekip kurdu. Adeta kılı kırk yaran polisler kendilerine ulaşan her bilgiyi titizlikle değerlendiriyor. 

(Yeni Asır)

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 07:12
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Manisa

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